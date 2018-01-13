Сергей Собянин поздравил журналистов Москвы с Днем печати
13.01.2018, 13:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Этот профессиональный праздник объединяет десятки тысяч московских журналистов - сотрудников газет и журналов, теле- и радиокомпаний, информационных агентств и интернет-изданий. Вы задаёте высокие стандарты качественной прессы, во многом определяете лицо современной отечественной журналистики.
Москва - глобальный мегаполис, ежедневно и ежечасно создающий множество информационных поводов, сюжетов и событий. Мы реализуем крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры, которая получает достойное освещение в столичных СМИ. Ваши новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему нашу любимую Москву.
Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного Правительства и журналистского сообщества.
Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов".
День российской печати учреждён указом Президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышел один из первых номеров русской газеты "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах", учреждённой в декабре 1702-го.
Тираж январского номера этого издания составил одну тысячу экземпляров и состоял из четырёх небольших страниц по 27 строк каждая.
Самую долгую жизнь в Москве - 161 год - прожила газета "Московские ведомости". Печаталась она в типографии Московского университета и выходила два раза в неделю.
Москва - глобальный мегаполис, ежедневно и ежечасно создающий множество информационных поводов, сюжетов и событий. Мы реализуем крупнейшую в мире программу развития городской инфраструктуры, которая получает достойное освещение в столичных СМИ. Ваши новости и репортажи, интервью и зарисовки, статьи и очерки помогают менять к лучшему нашу любимую Москву.
Рассчитываю на дальнейшее плодотворное взаимодействие столичного Правительства и журналистского сообщества.
Желаю Вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых творческих успехов".
День российской печати учреждён указом Президента России в 1992 году в память о начале издания первой российской печатной газеты, основанной Петром I. Именно 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышел один из первых номеров русской газеты "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах", учреждённой в декабре 1702-го.
Тираж январского номера этого издания составил одну тысячу экземпляров и состоял из четырёх небольших страниц по 27 строк каждая.
Самую долгую жизнь в Москве - 161 год - прожила газета "Московские ведомости". Печаталась она в типографии Московского университета и выходила два раза в неделю.