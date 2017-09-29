Следователи ГСУ СК России задержали начальника УМВД по Камчатскому краю
29.09.2017, 09:33
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Следователями ГСУ СК России по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями с тяжкими последствиями), задержан начальник УМВД по Камчатскому краю Александр Сидоренко. Следователи планируют ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
В свою очередь представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что причиной задержания стали выявленые в апреле 2016 года факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - отметила представитель МВД.
В свою очередь представитель МВД РФ Ирина Волк заявила, что причиной задержания стали выявленые в апреле 2016 года факты неправомерного расходования бюджетных средств в УМВД России по Камчатскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - отметила представитель МВД.
Источник: СК РФ