Следственными органами МВД России передано в суд дело о телефонных мошенничествах на сумму свыше 4,5 млн рублей
"Установлено, что злоумышленники звонили из Новосибирской области на телефоны жителям Ковровского района Владимирской области и, представляясь сотрудниками полиции, под предлогом не привлечения близких родственников к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление или дорожно-транспортное происшествие, требовали денежное вознаграждение", - рассказала Ирина Волк.
Местные жители, следовавшие указаниям аферистов, передавали курьеру, в роли которого выступал один из соучастников, денежные средства, которые тот переводил в город Новосибирск, часть из которых оставляя себе.
"В общей сложности мошенники обманули доверчивых граждан на сумму, превышающую 4,5 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны сто четырнадцать человек", - добавила официальный представитель ведомства.
Сотрудниками полиции допрошены семьдесят свидетелей, проведены многочисленные оперативные, сложные технические и специальные мероприятия. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.