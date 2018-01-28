ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Следственным управлением УМВД России по Владимирской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении троих жителей города Коврова и Новосибирской области в возрасте от 26 до 32 лет. Фигурантам предъявлено обвинение в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что злоумышленники звонили из Новосибирской области на телефоны жителям Ковровского района Владимирской области и, представляясь сотрудниками полиции, под предлогом не привлечения близких родственников к уголовной ответственности за якобы совершенное преступление или дорожно-транспортное происшествие, требовали денежное вознаграждение", - рассказала Ирина Волк.

Местные жители, следовавшие указаниям аферистов, передавали курьеру, в роли которого выступал один из соучастников, денежные средства, которые тот переводил в город Новосибирск, часть из которых оставляя себе.

"В общей сложности мошенники обманули доверчивых граждан на сумму, превышающую 4,5 миллиона рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны сто четырнадцать человек", - добавила официальный представитель ведомства.

Сотрудниками полиции допрошены семьдесят свидетелей, проведены многочисленные оперативные, сложные технические и специальные мероприятия. В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.