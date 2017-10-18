Следственный комитет проведёт проверку по факту избиения водителя "скорой помощи"
Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел.
Следствие проверит и установит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.
Между тем, как сообщается на сайте МВД, полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет.
"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.