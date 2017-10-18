ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 17 октября 2017 года в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в городе Пушкино неизвестный избил водителя «скорой помощи», пострадавший получил множественные ушибы.

Следственными органами ГСУ СК России по Московской области инициировано истребование материалов проверки по данному факту из органов внутренних дел.



Следствие проверит и установит все обстоятельства произошедшего, по результатам будет принято процессуальное решение.



Между тем, как сообщается на сайте МВД, полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были установлены и доставлены в отдел полиции двое правонарушителей в возрасте 18 и 20 лет.



"По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.