ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал решение спортивного арбитражного суда (CAS), удовлетворившего апелляцию 28 российских спортсменов, которые получили пожизненную дисквалификацию от всех Олимпийских игр.

CAS также постановил вернуть всем оправданным спортсменам результаты Олимпиады в Сочи, которые до этого были аннулированы Международным олимпийским комитетом (МОК), отметил Слуцкий.

"CAS оказался выше политики. И решение по апелляции российских спортсменов стало реальным торжеством правосудия. Наши олимпийцы доказали свою чистоту и теперь реабилитированы. Им также должны вернуть их медали, выигранные во время Олимпийских игр в Сочи", - сказал политик.

По словам парламентария, "всё это ещё раз доказывает, что спорт должен быть вне политики, а решения МОК, в том числе по отстранению всей сборной России от Олимпиады были политически ангажированными". "Запад старается по всем направлениям проявлять политику сдерживания по отношению к России, но здравый смысл всё равно пробивается через пелену лжи и клеветы. И решение международного спортивного арбитража наглядное тому подтверждение", - подчеркнул Слуцкий.