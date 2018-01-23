ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Комитета Госдумы по международным делам, член фракции ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал избрание Микели Николетти председателем ПАСЕ.

Избрание Микели Николетти председателем ПАСЕ можно воспринять пока с осторожным оптимизмом, отметил парламентарий.

«Российская делегация не участвовала в голосовании за его кандидатуру, поскольку мы вновь не направили заявку на подтверждение полномочий из-за сохраняющихся санкционных статей в регламенте ассамблеи. И мы вновь подтверждаем, что пока действуют дискриминационные нормы, позволяющие лишать голоса целые национальные делегации, Россия в ПАСЕ не вернётся. Однако Николетти является автором доклада о гармонизации деятельности уставных органов Совета Европы, где говорится, в частности, о том, что и в КМСЕ, и в ПАСЕ должны принимать участие все 47 стран-членов Совета Европы», - рассказал Леонид Слуцкий.

Это позволит продолжить диалог по выходу из кризиса в отношениях России и ПАСЕ, добавил депутат.