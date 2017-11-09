Смертность от онкозаболеваний в Подмосковье уменьшилась почти на 24%
09.11.2017, 12:18
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Смертность от онкологических заболеваний в регионе снизилась почти на 24%, сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
«Согласно данным Росстата, за январь–сентябрь 2017 года в Московской области смертность от новообразований снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводятся в материале слова Забраловой.
По информации официального источника, за девять месяцев в Московской области от рака умерло 12,1 тысяч человек, что на 2,7 тысяч человек меньше, чем за январь–сентябрь 2016 года.
Как подчеркивается в сообщении, в мае 2017 года введен в эксплуатацию новый хирургический корпус на 250 коек Московского областного онкологического диспансера. Корпус оснащен новейшим оборудованием, в том числе для проведения видеоэндоскопических операций с возможностью трансляций в режиме реального времени.
В рамках государственно-частного партнерства в регионе готовятся к вводу в эксплуатацию онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Современные учреждения будут оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием. Ожидается, что центр в Балашихе примет первых пациентов уже в конце этого года, уточняется в релизе.
«По поручению губернатора Московской области проводится работа по расширению подмосковного онкологического кластера. Показатель смертности от онкозаболеваний в Московской области на 100 тысяч населения составляет 168,1. Для сравнения: в ЦФО в среднем 205,5, в России – 197,1», – цитирует пресс-служба зампреда в заключение.
«Согласно данным Росстата, за январь–сентябрь 2017 года в Московской области смертность от новообразований снизилась на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – приводятся в материале слова Забраловой.
По информации официального источника, за девять месяцев в Московской области от рака умерло 12,1 тысяч человек, что на 2,7 тысяч человек меньше, чем за январь–сентябрь 2016 года.
Как подчеркивается в сообщении, в мае 2017 года введен в эксплуатацию новый хирургический корпус на 250 коек Московского областного онкологического диспансера. Корпус оснащен новейшим оборудованием, в том числе для проведения видеоэндоскопических операций с возможностью трансляций в режиме реального времени.
В рамках государственно-частного партнерства в регионе готовятся к вводу в эксплуатацию онкорадиологические центры в Балашихе и Подольске. Современные учреждения будут оснащены высокотехнологичным медицинским оборудованием. Ожидается, что центр в Балашихе примет первых пациентов уже в конце этого года, уточняется в релизе.
«По поручению губернатора Московской области проводится работа по расширению подмосковного онкологического кластера. Показатель смертности от онкозаболеваний в Московской области на 100 тысяч населения составляет 168,1. Для сравнения: в ЦФО в среднем 205,5, в России – 197,1», – цитирует пресс-служба зампреда в заключение.
Источник: http://mosreg.ru