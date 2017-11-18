ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Смоленской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий получена оперативная информация о том, что местный житель, 1978 года рождения, систематически предоставляет свою квартиру для изготовления и потребления наркотических средств.

Сотрудниками полиции было задержано четверо граждан, посещавших квартиру подозреваемого. Проводимые освидетельствования показывали положительные результаты употребления данными лицами наркотических средств. На момент визита оперативников в квартире помимо хозяина находились ещё двое мужчин с явными признаками наркотического опьянения.

В ходе обследования помещения полицейскими обнаружена и изъята жидкость бурого цвета, а также предметы и вещества, используемые для изготовления и потребления наркотических средств. Изъятое было направлено на экспертизу в экспертно-криминалистический центр УМВД России по Смоленской области. Результаты исследования показали, что в шприцах находилось наркотическое средство – смесь, содержащая в своём составе дезоморфин.

Подозреваемый, ранее судимый местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, где признался в инкриминируемом преступлении. Он пояснил, что систематически предоставлял своё жилое помещение наркопотребителям за ингредиенты для приготовления наркотических средств.