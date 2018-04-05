ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Прошло заседание рабочей группы Комитета Государственной Думы по международным делам по вопросу российской внешнеполитической стратегии на Ближнем Востоке в новом политическом цикле. В работе группы приняли участие экономисты, востоковеды, профессора и студенты кафедры востоковедения МГИМО, МГУ, ВШЕ и ИВ РАН.

Член Комитета Гаджимурад Омаров рассказал о новых направлениях международного сотрудничества по Восточному вопросу. Чрезвычайный и Полномочный Посол Арабской Республики Египет в Москве ИхабНасрсделал доклад о развитии политических и экономических отношений между Россиейи Египтом.

Ключевыми вопросами обсуждения стали возможный 50-миллиардный товарооборот России с Египтом и строительство атомной электростанции в Египте, с которой связывают большие надежды на дальнейшее развитие региона. Также много внимания было уделено Сирии, где в результате военных действий разрушены тысячи домов, школ, больниц, нанесен серьезный ущерб инфраструктуре страны и ее культурному наследию. Председатель Комитета Гаджимурад Омаров заявил о необходимости оказывать пострадавшей от войны стране всяческую поддержку и гуманитарную помощь. Все присутствующие согласились, что, учитывая огромные потери и противодействие со стороны правительства США, потребуется немало усилий, чтобы, по меткому выражению профессора-востоковеда Владимира Исаева, «вернуть Сирию на орбиту России». В связи с этим участники заседания отметили «необходимость присутствия инклюзивного диалога», использования концепции «умной силы» для укрепления сотрудничества двух стран, необходимость работы над имиджем России в странах Ближнего Востока, углубленное изучения ислама для гармонизации международных отношений.

На заседании обсуждалась возможность получения статуса «беженца» как необходимого условия для снижения риска образований террористических организаций на территории России, вопросы образования мигрантов и создание региональных систем безопасности. Молодое поколение в лице студентов тоже не осталось в стороне от обсуждения. Студенты МГИМО Егор Чупун и Анна Григорьева назвали позицию России в Северной Африке «путеводной звездой» и отметили важность инвестирования в регион.

Все выступавшие подчеркнули постоянную готовность Российской Федерации оказывать всяческую поддержку странам Востока, что, безусловно, свидетельствует о планах на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. В заключительном слове посол Египта выразил надежду на участие молодого поколения в урегулировании важных геополитических вопросов.