12.04.2018, 21:37
Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг неё на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчёркнута важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО.
Обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи.
Условлено о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.
Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг неё на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчёркнута важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО.
Обе стороны высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений, принятых Конгрессом национального диалога в Сочи.
Условлено о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.
Источник: Президент России