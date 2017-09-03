ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках Года Экологии во всех субъектах Российской Федерации сотрудники МЧС России принимают участие в Ежегодном Всероссийском экологическом субботнике, проводимым движением Зелёная Россия – "Генеральная уборка".

Так, сотрудники Главного управления МЧС России по г. Москве приняли участие в субботнике, который проводился в парке "Кузьминки". Они очистили территорию парка от мусора, посадили клумбы и саженцы, а также развернули павильон, где все желающие могли примерить на себя боевую одежду пожарного, узнать много нового о пожарно-спасательной технике и сфотографироваться за рулём настоящей пожарной машины. Cпасатели делились ценными знаниями, рассказывая о том, как оказывать первую помощь, спасать утопающих и что делать в случае получения различного вида ран и травм.

Кадеты МЧС России школы №491 г. Москвы навели порядок на аллее и рядом с мемориалом, установленным в честь памяти пожарных и спасателей, погибших при исполнении служебного долга, после чего совершили профилактический велозабег с раздачей листовок о мерах пожарной безопасности.

"Генеральную уборку" поддержали и сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашской Республике. Массовые субботники состоялись на территории четырёх рекреационных зон Чебоксар – Бауманского леса, Дубовой рощи, парка "Роща Гузовского" и Заволжья. Вместе с жителями города в уборке мест отдыха от мусора приняли участие более 50 сотрудников МЧС России. Многие пришли на субботник с детьми, родственниками и друзьями.