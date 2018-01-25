ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудникам столичных гостиниц бесплатно сделают прививки к чемпионату мира по футболу. Вакцинация персонала является обязательной для всех отелей, которые будут принимать болельщиков и официальные делегации Международной федерации футбола во время ЧМ-2018. А это большая часть от всего номерного фонда столицы.

«Мероприятие такого масштаба — большая ответственность. Наша главная задача — обеспечить безопасность граждан и участников чемпионата. Поэтому мы формируем резерв иммунобиологических лекарственных препаратов, достаточный для вакцинации всех принимающих участие в обеспечении обслуживания, питания и проживания участников и гостей ЧМ-2018. Сертификат о соответствующих прививках будет своеобразным допуском к работе в период чемпионата», — рассказал руководитель столичного Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

По его словам, у Москвы уже имеется большой опыт организации подобных мероприятий. Благодаря своевременно проведенной вакцинации в период проведения Кубка конфедераций в 2017 году не было зафиксировано случаев таких заболеваний среди волонтеров и персонала.

Вакцинация начнется в феврале и завершится в конце мая. Персонал гостиниц должен к этому времени сделать прививки от гепатита А и дизентерии Зонне. Привиты будут сотрудники почти всех гостиниц, расположенных как в ЦАО, так и в других округах Москвы. По последним данным Департамента спорта и туризма Москвы, на время проведения чемпионата мира по футболу в России, с 14 июня по 15 июля, болельщики и туристы забронировали 86 процентов номеров в отелях и хостелах Москвы.

Обязательная вакцинация сотрудников отеля необходима даже в том случае, если номер в нем забронирует хотя бы один болельщик. Прививать будут граждан, принимающих участие в обеспечении обслуживания, питания и проживания приехавших на чемпионат.

«Прививки владельцам и персоналу гостиниц будут делать бесплатно, за счет городского бюджета. На данный момент мы информируем владельцев отелей о необходимости исполнения постановления главного санитарного врача Москвы и прохождения вакцинации в городских поликлиниках. После ее начала мы будем вести мониторинг, какие отели прошли вакцинацию, а какие — нет», — рассказал руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске. Столицу не зря называют главным городом будущего турнира. Организаторы готовятся принять здесь 12 игр.