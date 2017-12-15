Совет Федерации назначил выборы Президента Российской Федерации на 18 марта 2018 г.
15.12.2017, 15:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На 425-ом заседании Совета Федерации верхняя палата российского парламента единогласно приняла Постановление Совета Федерации о назначении выборов Президента Российской Федерации.
"Совет Федерации назначает выборы Президента РФ на основании пункта "д" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации. Порядок определения даты выборов установлен пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона "О выборах Президента РФ", – сказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, представляя проект документа.
Согласно действующему законодательству, днём голосования на выборах Президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах, и в котором шесть лет назад был избран Президент РФ. "Вместе с этим, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий или праздничный день, выборы назначаются на следующее воскресенье. На основании данных положений законодательства проект постановления СФ предусматривает назначение выборов Президента РФ на 18 марта 2018 г.", – добавил сенатор.
Символично, что выборы Президента Российской Федерации совпадут с Днём воссоединения Крыма с Россией.
Андрей Клишас заявил, что принятое постановление Совета Федерации ФС РФ будет официально опубликовано в средствах массовой информации 18 декабря 2017 г. После опубликования документа официально начнётся избирательная кампания.
"Совет Федерации назначает выборы Президента РФ на основании пункта "д" части 1 статьи 102 Конституции Российской Федерации. Порядок определения даты выборов установлен пунктами 2 и 7 статьи 5 Федерального закона "О выборах Президента РФ", – сказал председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, представляя проект документа.
Согласно действующему законодательству, днём голосования на выборах Президента является второе воскресенье месяца, в котором проводилось голосование на предыдущих выборах, и в котором шесть лет назад был избран Президент РФ. "Вместе с этим, если воскресенье, на которое должны быть назначены выборы, приходится на неделю, включающую нерабочий или праздничный день, выборы назначаются на следующее воскресенье. На основании данных положений законодательства проект постановления СФ предусматривает назначение выборов Президента РФ на 18 марта 2018 г.", – добавил сенатор.
Символично, что выборы Президента Российской Федерации совпадут с Днём воссоединения Крыма с Россией.
Андрей Клишас заявил, что принятое постановление Совета Федерации ФС РФ будет официально опубликовано в средствах массовой информации 18 декабря 2017 г. После опубликования документа официально начнётся избирательная кампания.
Источник: Республика Саха