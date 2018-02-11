ОРЕАНДА-НОВОСТИ 11 февраля самолет «Сухой Суперджет 100» МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию мужчины, 1985 г.р., из Грозного в Нижний Новгород.



Пациент нуждался в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.



Спецборт МЧС России, совершающий санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые во время полёта позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим.



На протяжении всего рейса пациента сопровождали медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас»), Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.



В Нижнем Новгороде пациент доставлен для специализированного лечения в ФГБУ «Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России, где ему будет оказана необходимая медицинская помощь.