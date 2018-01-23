ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Алтайском крае среднемесячная заработная плата по итогам 11 месяцев 2017 года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составила 22 119 рублей. В ноябре 2017 года ее уровень превысил 22,9 тысячи рублей, сообщают в Министерстве труда и социальной защиты Алтайского края.



Высокий темп роста заработных плат наблюдается в организациях по производству одежды - 130%, металлургическом производстве - 128,6%, в производстве лекарственных средств и материалов - 115,3%, машин и оборудования - 114,8%, прочей неметаллической минеральной продукции - 114,4%, в деятельности гостиниц и предприятий общественного питания - 114,2%, деятельности автомобильного грузового транспорта и услуг по перевозкам - 113,7%, а также в организациях по производству резиновых и пластмассовых изделий - 113,5%.



В ведомстве отмечают, что традиционно выше среднекраевого показателя заработная плата остается у работников финансовой и страховой деятельности - 42,4 тысячи рублей, у работников железнодорожного транспорта - 42,3 тысячи рублей, у занятых добычей полезных ископаемых - более 33,3 тысячи рублей, а также у работников, занятых обеспечением электрической энергией, газом и паром; кондиционированием воздуха - 27,7 тысячи рублей. В целом выше среднекраевого показателя заработная плата сложилась в 20 видах экономической деятельности, где трудятся более 178,5 тысячи человек, или 29,2% от среднесписочной численности работников по Алтайскому краю.



Продолжает расти заработная плата в организациях сельского хозяйства, оптовой и розничной торговли, где работают более 143 тысяч человек, или 23,4%. В январе - ноябре 2017 года заработная плата в этих отраслях составила 18 018 рублей и 18 554 рубля соответственно. Повышение уровня заработной платы остается приоритетным направлением в деятельности Правительства края, резюмируют в Минтрудсоцзащиты Алтайского края.