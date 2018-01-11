ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 января Губернатор Сергей Морозов проверил качество выполнения ремонтных работ на главной арене региона.

«Строительство новых спортивных объектов и реконструкция уже имеющихся – это инвестиции в оздоровление жителей Ульяновской области. В последние годы мы уделяем данному вопросу повышенное внимание. Например, мы открыли ФОК в Новой Малыкле, завершаем строительство комплекса на Нижней Террасе в Ульяновске, продолжаем возведение центра художественной гимнастики и центра единоборств. Реконструкция стадиона «Труд» имеет первостепенное значение, поскольку эта арена – визитная карточка ульяновского спорта», – подчеркнул Сергей Морозов.

Напомним, в настоящее время на спортивной площадке идет очередной этап реконструкции. На арене уже уложили травяной футбольный газон с подогревом, заменили систему освещения. Сейчас в административном здании проводится ремонт, рядом с ним возводят дополнительные раздевалки. В апреле этого года планируют укладку синтетических легкоатлетических дорожек.

«Прогнозируется, что отреставрированный стадион «Труд» станет тренировочной базой для одной из команд-участниц предстоящего чемпионата мира по футболу. А после его завершения регион получит в распоряжение современный стадион, где домашние матчи в чемпионате России будет проводить футбольная «Волга». Здесь на высоком уровне также пройдут соревнования по легкой атлетике. Стадион снова по праву станет главной спортивной ареной Ульяновской области», – отметил Министр физической культуры и спорта региона Владимир Лазарев.

По словам руководителя профильного ведомства, этот этап реконструкции стадиона «Труд» не последний. Модернизация арены, будет продолжена после проведения футбольного чемпионата. Уже сейчас разрабатывается проект, реализация которого предусматривает строительство крытых трибун, дополнительных помещений для спортивного инвентаря и вспомогательного оборудования.