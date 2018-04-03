03.04.2018, 21:11
Стадион "Волгоград" введён в эксплуатацию
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 3 апреля, в Волгограде получено разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона, который летом этого года примет матчи Чемпионат мира по футболу ФИФА.
"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют".
Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" посетила стадион "Волгоград" 25 марта. Эксперты выразили полную удовлетворённость объектом.
Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги "Ротор" (Волгоград) и "Луч-Энергия" (Владивосток).
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячной арене "Волгоград" сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.
"Новая арена построена на месте старого стадиона, принадлежавшего футбольному клубу "Ротор", и после завершения главного мирового футбольного турнира она перейдёт волгоградской команде, – сообщил Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков. – По многочисленным просьбам болельщиков "Ротора" в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета. Уникальность объекта в его вантовой системе кровли, а в его фасад заложены элементы, напоминающие праздничный салют".
Совместная делегация представителей ФИФА и Оргкомитета "Россия-2018" посетила стадион "Волгоград" 25 марта. Эксперты выразили полную удовлетворённость объектом.
Ближайший тестовый матч на арене состоится 21 апреля, встречу проведут команды Футбольной национальной лиги "Ротор" (Волгоград) и "Луч-Энергия" (Владивосток).
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года на 45-тысячной арене "Волгоград" сыграют сборные Туниса и Англии, Нигерии и Исландии, Саудовской Аравии и Египта, Японии и Польши.
Источник: Министерство спорта