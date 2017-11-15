ОРЕАНДА-НОВОСТИ. До Нового года торговые точки Москвы проверят на наличие в них нелегального алкоголя. В совместных рейдах по магазинам будут участвовать сотрудники полиции, специалисты столичного Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции и Департамента торговли Москвы.

«Проверки коснутся нескольких десятков торговых точек, на которые поступили жалобы горожан. Кроме того, контрольные рейды пройдут в магазинах, где в прошлые годы выявлялись факты нарушения, связанные с порядком реализации алкогольной продукции», — рассказали в пресс-службе Департамента региональной безопасности и противодействии коррупции города Москвы.

Проверки начнутся с ВАО и ТиНАО — именно в этих округах получено больше всего жалоб, касающихся приобретения низкокачественного алкоголя. Затем инспекции пройдут в других частях города. Рейды по выявлению контрафактного алкоголя проводят в Москве перед всеми крупными праздниками, поскольку традиционно в предпраздничные дни растут объемы продаж спиртного и, как следствие, доля низкокачественного алкоголя.

Летом этого года была увеличена ответственность за незаконную продажу алкогольной продукции физическим лицам. Теперь за незаконную реализацию слабоалкогольной продукции, такой как пиво, сумма штрафа составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. А за нелегальную продажу более крепкого спиртного предприниматель может быть оштрафован на сумму от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.