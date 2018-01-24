ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московских школьников и студентов научат создавать проекты для очков виртуальной и дополненной реальности. Специальную программу-конструктор, позволяющую создавать элементы дополненной и виртуальной реальности, начали осваивать ученики столичных школ № 384 и 438, «ТемоЦентра» Департамента образования, детского технопарка на базе технополиса «Сколково», а также студенты Национального исследовательского университета «МИЭТ», Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана, Российского государственного социального университета.

Для создания проектов, презентаций и роликов в формате 3D, помимо программы-конструктора, необходим компьютер и очки виртуальной реальности для тестирования. Такое оборудование уже есть у многих образовательных организаций. Конструкторами виртуальной и дополненной реальности продолжат бесплатно оснащать школы, детские технопарки и ведущие вузы Москвы, если у них возникнет потребность в таком программном обеспечении.

«Конструктор EV Toolbox позволяет моделировать сложные химические эксперименты, визуализировать строение молекул и клеток живых организмов, а также проектировать Вселенную и планеты. Программу можно использовать на уроках информатики, физики, химии, биологии, а также в рамках проекторной и исследовательской деятельности учащихся и дополнительного образования», — рассказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей Фурсин.

Виртуальная реальность погружает человека в мир, полностью созданный техническими средствами. Дополненная реальность — это введение в поле восприятия человека любых сенсорных данных, которые дополняют сведения об окружающем пространстве. Например, существуют компьютерные игры, которые обрабатывают видео с камеры и накладывают на изображение дополнительные элементы.

«Для того чтобы создать проект, не нужно быть профессиональным программистом. На это ученикам потребуется несколько уроков. Для преподавателей московских школ и колледжей также подготовлена программа обучения создателями конструктора EV Toolbox», — уточнил Алексей Фурсин.

Программу создала компания — резидент ИТ-кластера инновационного центра «Сколково». Компания представила конструктор на сессиях московских производителей, которые организует Агентство инноваций Москвы. В итоге агентство приняло решение реализовать проект в столичных образовательных организациях.

В Москве работает 12 детских технопарков. В них детей учат создавать компьютерную анимацию, моделировать летательные аппараты, создавать роботов и многому другому.