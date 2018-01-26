ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Дальнего Востока за девять месяцев 2017 г., по всем видам страхования кроме ОМС, выросли на 16,3% - до 23,4 млрд руб. против 20,2 млрд руб. за девять месяцев 2016 г.

Сборы увеличились за счёт роста сегментов страхования жизни, ДМС, страхования грузов, имущества физических лиц, опасных объектов.

Премии по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом увеличились на 94,4% (с 4,6 до 8,9 млрд руб.). В сфере страхования имущества физических лиц рост составил 23,6% (с 743,8 до 919,3 млн руб.).

Также наблюдается рост в сегменте ДМС - на 9,5% (с 1 до 1,1 млрд руб.), на рынке страхования грузов (на 6,7% - с 159,4 до 170 млн руб.) и опасных объектов (на 1% - с 94,4 до 95,4 млн руб.).

В некоторых видах страхования произошло снижение: сборы по сельхозстрахованию снизились на 65,2% (с 182,3 до 63,4 млн руб.), страхованию ответственности перевозчиков – на 23,1% (с 102,7 до 79 млн руб.), страхованию ответственности – на 16,1% (с 569,6 до 478 млн руб.), страхованию имущества юридических лиц – на 15,8% (с 931,5 до 784,6 млн руб.).

Также на 11,7% уменьшились премии по ОСАГО (с 6,8 до 6 млрд руб.), на 6,1% – по страхованию от несчастных случаев (с 2,1 до 2 млрд руб.), на 3,8% - в морском страховании (с 946,1 до 910,2 млн руб.), на 1,9% – в авиастраховании (с 280,4 до 275,1 млн руб.) и на 2,5% на рынке каско (с 1,43 до 1,39 млрд руб.).

Сборы «АльфаСтрахование» в Сибири и на Дальнем Востоке выросли на 77,4% и составили 8,7 млрд руб. против 4,9 млрд руб. за девять месяцев 2016 г. Доля компании на рынке достигла 11,3%. «АльфаСтрахование» занимает второе место в рейтинге компаний СДРЦ.