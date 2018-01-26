Страховой рынок Дальнего Востока вырос на 16,3%
Сборы увеличились за счёт роста сегментов страхования жизни, ДМС, страхования грузов, имущества физических лиц, опасных объектов.
Премии по страхованию жизни по сравнению с прошлым годом увеличились на 94,4% (с 4,6 до 8,9 млрд руб.). В сфере страхования имущества физических лиц рост составил 23,6% (с 743,8 до 919,3 млн руб.).
Также наблюдается рост в сегменте ДМС - на 9,5% (с 1 до 1,1 млрд руб.), на рынке страхования грузов (на 6,7% - с 159,4 до 170 млн руб.) и опасных объектов (на 1% - с 94,4 до 95,4 млн руб.).
В некоторых видах страхования произошло снижение: сборы по сельхозстрахованию снизились на 65,2% (с 182,3 до 63,4 млн руб.), страхованию ответственности перевозчиков – на 23,1% (с 102,7 до 79 млн руб.), страхованию ответственности – на 16,1% (с 569,6 до 478 млн руб.), страхованию имущества юридических лиц – на 15,8% (с 931,5 до 784,6 млн руб.).
Также на 11,7% уменьшились премии по ОСАГО (с 6,8 до 6 млрд руб.), на 6,1% – по страхованию от несчастных случаев (с 2,1 до 2 млрд руб.), на 3,8% - в морском страховании (с 946,1 до 910,2 млн руб.), на 1,9% – в авиастраховании (с 280,4 до 275,1 млн руб.) и на 2,5% на рынке каско (с 1,43 до 1,39 млрд руб.).
Сборы «АльфаСтрахование» в Сибири и на Дальнем Востоке выросли на 77,4% и составили 8,7 млрд руб. против 4,9 млрд руб. за девять месяцев 2016 г. Доля компании на рынке достигла 11,3%. «АльфаСтрахование» занимает второе место в рейтинге компаний СДРЦ.