Страны СНГ намерены объединить усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом
06.10.2017, 13:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Страны СНГ решительно настроены объединить усилия в борьбе с терроризмом и экстремизмом. Такое заявление сделал заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Виктор Заварзин, комментируя итоги завершившейся в Душанбе международной конференции «Борьба с терроризмом и экстремизмом в Евразии: общие угрозы и совместный опыт».
Мероприятие проходило в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана. В нем приняли участие представители органов власти Таджикистана, послы центрально-азиатских государств, руководители секретариата ОДКБ, исполкома ШОС, парламентарии, руководство институтов и центров стратегических исследований России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, а также представители ведущих региональных СМИ.
По словам Заварзина, на конференции была дана глубокая оценка обстановки в Центральной Азии. «Было особо отмечено, что угрозы терроризма принимают все новые и изощренные формы. Несмотря на то что он терпит поражение в открытых сражениях в Сирии, опасность его не уменьшается. В связи с этим участники конференции единодушно отметили необходимость усиления координирующей роли стран СНГ и ОДКБ в налаживании более эффективного межпарламентского и межведомственного взаимодействия, своевременного обмена оперативной информацией правоохранительных органов», – отметил Заварзин.
Участники конференции сошлись во мнении, что новым плацдармом для перегруппировки сил террористов становится Афганистан, и указали на необходимость оказания поддержки этой стране в возрождении его социально-экономической жизни, развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры. «Урегулирование афганского конфликта окажет благотворное влияние на весь комплекс проблем региональной безопасности», – пояснил замглавы думского комитета по обороне.
Мероприятие проходило в Центре стратегических исследований при президенте Таджикистана. В нем приняли участие представители органов власти Таджикистана, послы центрально-азиатских государств, руководители секретариата ОДКБ, исполкома ШОС, парламентарии, руководство институтов и центров стратегических исследований России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана, Афганистана, а также представители ведущих региональных СМИ.
По словам Заварзина, на конференции была дана глубокая оценка обстановки в Центральной Азии. «Было особо отмечено, что угрозы терроризма принимают все новые и изощренные формы. Несмотря на то что он терпит поражение в открытых сражениях в Сирии, опасность его не уменьшается. В связи с этим участники конференции единодушно отметили необходимость усиления координирующей роли стран СНГ и ОДКБ в налаживании более эффективного межпарламентского и межведомственного взаимодействия, своевременного обмена оперативной информацией правоохранительных органов», – отметил Заварзин.
Участники конференции сошлись во мнении, что новым плацдармом для перегруппировки сил террористов становится Афганистан, и указали на необходимость оказания поддержки этой стране в возрождении его социально-экономической жизни, развитии транспортной и коммуникационной инфраструктуры. «Урегулирование афганского конфликта окажет благотворное влияние на весь комплекс проблем региональной безопасности», – пояснил замглавы думского комитета по обороне.
Источник: Единая Россия