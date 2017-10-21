ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Нерюнгринским городским судом рассмотрено уголовное дело, возбуждённое Следственным управлением МВД по Республике Саха (Якутия), по факту незаконного оборота драгоценных металлов жителем одной из республик РФ.

9 июля 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченными по экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержан гражданин, при досмотре которого был обнаружен и изъят поясной ремень с прикреплёнными к нему 20 слитками драгоценного металла – золота общим весом 8 746,5 гр., стоимостью боле 18 миллионов рублей.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.191 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконный оборот драгоценных металлов, природных камней или жемчуга», расследование которого было завершено в сентябре т.г. с составлением обвинительного заключения.

Установлено, что обвиняемый приобрёл указанный драгоценный металл в одном из соседних регионов области с целью дальнейшего вывоза и реализации.

По результатам рассмотрения уголовного дела Нерюнгринским городским судом вынесен обвинительный приговор, в соответствии с которым обвиняемый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного указанной статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, и осуждён к 1 году колонии поселения. Изъятое золото обращено в доход государства.