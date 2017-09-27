ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного УФАС по делу о нарушении санаторием Минздрава РФ закона о контрактной системе в сфере закупок, сообщает сайт Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Фордекар», на действия ФБГУ «Санаторий имени Горького» при проведении электронного аукциона на оказание услуг по организации питания. Жалобу фирмы признали обоснованной. Не согласившись с указанным решением, учреждение обратилось в суд, поясняется в материале.