Судебные приставы взыскали 25 миллионов рублей в пользу топливно-энергетического комплекса
30.11.2017, 18:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Володарском районном отделе Управления ФССП России по Нижегородской области окончено 3 исполнительных производства о взыскании задолженности по платежам за газ, тепло и электроэнергию на сумму более 25 млн рублей.
Судебным приставом-исполнителем было возбуждено 4 исполнительных производства о взыскании задолженности с управляющей компании на сумму более 33 млн рублей. В рамках исполнительных производств представителю данной организации были вручены постановления о возбуждении и разъяснено, какие последствия могут наступить при неисполнении судебных приказов: вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, вручение требований и предупреждений, привлечение к административной и уголовной ответственности. Также во время выезда по месту нахождения организации судебным приставом было выявлено имущество, 4 единицы спецтехники, на которые был наложен арест.
На следующий же день компания оплатила напрямую взыскателю сумму в счёт погашения долга в размере более 25 млн рублей, о чём судебному приставу был предоставлен платёжный документ. Три исполнительных производства окончены фактическим исполнением. В ближайшее время должник обещал оплатить оставшуюся часть долга.
Судебным приставом-исполнителем было возбуждено 4 исполнительных производства о взыскании задолженности с управляющей компании на сумму более 33 млн рублей. В рамках исполнительных производств представителю данной организации были вручены постановления о возбуждении и разъяснено, какие последствия могут наступить при неисполнении судебных приказов: вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора, вручение требований и предупреждений, привлечение к административной и уголовной ответственности. Также во время выезда по месту нахождения организации судебным приставом было выявлено имущество, 4 единицы спецтехники, на которые был наложен арест.
На следующий же день компания оплатила напрямую взыскателю сумму в счёт погашения долга в размере более 25 млн рублей, о чём судебному приставу был предоставлен платёжный документ. Три исполнительных производства окончены фактическим исполнением. В ближайшее время должник обещал оплатить оставшуюся часть долга.
Источник: ФССП