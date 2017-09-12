Свалку мусора объёмом 300 кубометров убрали в Домодедове
12.09.2017, 11:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Огромную свалку мусора, устроенную сотрудниками дорожной компании, вывезли с территории вблизи пескобазы «Ловцово» в городском округе Домодедово, сообщает пресс-служба Госадмтехнадзора Московской области со ссылкой на его главу Татьяну Витушеву.
По её словам, фирма осуществляла сбор и вывоз отходов с мусорных контейнеров, расположенных вдоль дорог Домодедова. Собранные отходы не направлялись на полигон, а свозились в указанное место, откуда вывозились уже более габаритными мусоровозами. Объем мусора, сваленного в одну кучу дорожниками, составил более 300 кубометров. При этом разрешения на складирование и хранение мусора у организации не оказалось.
«По итогам рейда на организацию наложен штраф на сумму 200 тысяч рублей, выдано предписание устранить свалку мусора. Повторный визит подтвердил, что скопление отходов ликвидировано, весь мусор вывезен. Ситуация находится на контроле административно-технических инспекторов», – сказала Витушева.
По её словам, фирма осуществляла сбор и вывоз отходов с мусорных контейнеров, расположенных вдоль дорог Домодедова. Собранные отходы не направлялись на полигон, а свозились в указанное место, откуда вывозились уже более габаритными мусоровозами. Объем мусора, сваленного в одну кучу дорожниками, составил более 300 кубометров. При этом разрешения на складирование и хранение мусора у организации не оказалось.
«По итогам рейда на организацию наложен штраф на сумму 200 тысяч рублей, выдано предписание устранить свалку мусора. Повторный визит подтвердил, что скопление отходов ликвидировано, весь мусор вывезен. Ситуация находится на контроле административно-технических инспекторов», – сказала Витушева.
Источник: Правительство Московской области