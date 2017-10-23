Свыше 160 единиц дорожной техники задействовали в обработке региональных дорог реагентами
23.10.2017, 17:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Дорожные службы обработали свыше 2 тыс. километров региональных дорог противогололедными материалами.
В релизе уточняется, что наибольший объем работ, направленный на борьбу со скользкостью, был произведен в Волоколамском районе, где было расчищено и обработано 183 километра региональных дорог, в городском округе Домодедово – 168 километров, а также в городском округе Подольск – 136 километров.
Основные мероприятия по очистке дорожного покрытия и обработке реагентами проводятся в ночное время. При этом наибольшее внимание уделяется опасным участкам дорог – мостам и эстакадам, крутым поворотам. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации.
Как отмечается в материале, в понедельник в Московской области ожидается облачная погода, возможен снег, температура воздуха в течение дня не будет превышать трех градусов тепла, в ночь ожидается понижение температуры до минус трех градусов. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в зимний период, заключается в сообщении.
В релизе уточняется, что наибольший объем работ, направленный на борьбу со скользкостью, был произведен в Волоколамском районе, где было расчищено и обработано 183 километра региональных дорог, в городском округе Домодедово – 168 километров, а также в городском округе Подольск – 136 километров.
Основные мероприятия по очистке дорожного покрытия и обработке реагентами проводятся в ночное время. При этом наибольшее внимание уделяется опасным участкам дорог – мостам и эстакадам, крутым поворотам. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта осуществляется круглосуточный мониторинг дорожной ситуации.
Как отмечается в материале, в понедельник в Московской области ожидается облачная погода, возможен снег, температура воздуха в течение дня не будет превышать трех градусов тепла, в ночь ожидается понижение температуры до минус трех градусов. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призывает автомобилистов подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в зимний период, заключается в сообщении.
Источник: http://mosreg.ru