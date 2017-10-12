Свыше 23 тысяч фонарей установили и модернизировали в Подмосковье с начала 2017 года
12.10.2017, 12:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московской области с начала 2017 года в рамках губернаторской программы «Светлый город» установили и модернизировал 23110 точек наружного освещения, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики региона.
«В настоящее время лидерами по строительству новых линий освещения являются Серпухов, Истра, Мытищи, Чехов и Можайский район, лидеры по модернизации – Электрогорск, Подольск, Фрязино. Всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 62,5 тысячи точек наружного освещения», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов, его слова приводятся в релизе.
В рамках программы 17,5 тысяч новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяженность новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров – эта работа проводится с целью снижения аварийности. Ещё 45 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ.
Отдельным направлением программы «Светлый город» является улучшение освещения «мест притяжения» – парков, скверов, пешеходных и туристических зон. Так, в этом году предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 77 зданий и организовать наружное освещение 55 парков, скверов и улиц.
«В настоящее время лидерами по строительству новых линий освещения являются Серпухов, Истра, Мытищи, Чехов и Можайский район, лидеры по модернизации – Электрогорск, Подольск, Фрязино. Всего в 2017 году запланировано построить новых и заменить на энергоэффективные 62,5 тысячи точек наружного освещения», – сказал министр энергетики Московской области Леонид Неганов, его слова приводятся в релизе.
В рамках программы 17,5 тысяч новых фонарей планируется установить вдоль региональных и муниципальных автодорог. Общая протяженность новых линий освещения вдоль автодорог составит почти 300 километров – эта работа проводится с целью снижения аварийности. Ещё 45 тысяч точек наружного освещения планируется построить и модернизировать в рамках муниципальных программ.
Отдельным направлением программы «Светлый город» является улучшение освещения «мест притяжения» – парков, скверов, пешеходных и туристических зон. Так, в этом году предстоит организовать архитектурно-художественную подсветку 77 зданий и организовать наружное освещение 55 парков, скверов и улиц.
Источник: Правительство Московской области