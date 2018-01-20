ЦИК России провела совещание с экспертным сообществом
20.01.2018, 10:31
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель ЦИК России Элла Памфилова провела совещание с членами Мониторинговой рабочей группы Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Экспертно-консультационной группы при Председателе ЦИК России. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев и сотрудники Аппарата Центризбиркома.
Участники встречи рассмотрели актуальные задачи подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В частности, состоялось обсуждение вопросов организации наблюдения, в том числе особенностей организации видеонаблюдения во время предстоящих выборов.
Была достигнута договорённость о том, что мониторинговая группа по выборам СПЧ будет работать во взаимодействии с ЦИК России.
Участники встречи рассмотрели актуальные задачи подготовки и проведения выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. В частности, состоялось обсуждение вопросов организации наблюдения, в том числе особенностей организации видеонаблюдения во время предстоящих выборов.
Была достигнута договорённость о том, что мониторинговая группа по выборам СПЧ будет работать во взаимодействии с ЦИК России.
Источник: ЦИК России