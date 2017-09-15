ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Взрыв в час пик на одной из самых загруженных лондонских станций метро "Парсонс-Грин", очевидно, носит террористический характер и направлен на удержание в страхе английского общества, считает заместитель секретаря Генсовета Партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Каждая террористическая вылазка служит всему миру болезненным указанием на необходимость усиления мер безопасности, повышения качества работы спецслужб и расширения международного сотрудничества в борьбе с терроризмом", - отметил он, выразив слова сочувствия, а также пожелав скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате взрыва.

По его словам, в нынешних условиях ни одна страна в мире не может с уверенностью сказать, что полностью защищена от угрозы терроризма. "При этом мы продолжаем настаивать на выработке решительных совместных мер по противодействию террору. Это возможно лишь при постоянном взаимодействии государств на всех уровнях. У нашей страны существует уникальный антитеррористический опыт, которым мы не раз предлагали воспользоваться нашим коллегам в других странах. Мы активно сотрудничаем в этих вопросах со странами СНГ, Евразийского Экономического союза, Китаем, большинством стран Юго-Восточной Азии, Южной и Центральной Америки, рядом балканских стран. Но для эффективности борьбы нужен общий стратегический подход на широком международном уровне", - заявил Железняк.