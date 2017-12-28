ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Среди россиян, работающих по найму (53%), о концепции перехода с бумажных трудовых книжек на электронные слышала половина (52%), однако специально интересовались этим вопросом только 7%. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого ВЦИОМ.

Каждый второй (53%) респондент выступает за сохранение обоих форматов (бумажного и электронного), за полный переход на электронные носители высказываются 18% опрошенных, напротив, за сохранение бумажных версий – 19%.

Сторонники возможного нововведения считают, что оно позволит в первую очередь упростить доступ к информации, восстановить данные в случае утери бумажного носителя. Противники же, напротив, прежде всего опасаются утери или кражи электронных данных. На вопрос о том, есть ли необходимость в сохранении традиционной формы документа (бумажной) ввиду возможной утери данных о стаже с электронных носителей, 69% граждан, работающих по найму, отвечают утвердительно.

По словам руководителя департамента исследований ВЦИОМ Степана Львова, " во многих странах не знают, что такое трудовая книжка. Но в России в обозримом будущем трудовой стаж будет иметь определяющее значение при приёме на работу или оформлении пенсии. Поэтому официальная информация о трудовой биографии является ценной для любого работающего. Большинство россиян и сегодня не вполне доверяют электронным системам, с другой стороны, они хорошо знакомы с теми удобствами, которые они предоставляют. Поэтому им и нравится решение, когда сосуществуют два варианта – надёжный привычный бумажный носитель и передовая удобная электронная база".