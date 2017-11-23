ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Товарооборот РФ и Индии за первые восемь месяцев 2017 года вырос на 31,8% в годовом выражении, до 6 миллиардов долларов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе встречи с министром торговли и промышленности Индии Сурешем Прабхакаром Прабху.

В своём докладе Мантуров отметил, что российско-индийское взаимодействие в области промышленности успешно развивается и имеет положительную динамику. Уточняется, что Россия и Индия расширяют сотрудничество в области фармацевтической, медицинской, алюминиевой промышленности, а также в строительстве железных дорог.