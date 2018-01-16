ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 11 января 2018 года в городе Светлогорск Калининградской области состоялось заседание Российско-Финляндской постоянной межведомственной рабочей группы по таможенным делам. Российскую делегацию возглавлял первый заместитель руководителя ФТС России Руслан Давыдов, финляндскую – заместитель генерального директора таможни Финляндии – директор Департамента внешней торговли и налогообложения Яркко Сакса.

Руслан Давыдов отметил, что российско-финляндское таможенное сотрудничество нацелено на улучшение условий взаимной торговли. В 2017 году (по итогам 10 месяцев) товарооборот между Россией и Финляндией вырос на 37%, составив порядка 10 млрд долларов США. Это на 2,7 млрд долларов США больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Первый заместитель руководителя ФТС России подчеркнул, что приоритетом вступившего в силу 1 января 2018 года Таможенного кодекса ЕАЭС является применение современных таможенных технологий. Среди них – совершение таможенных операций в электронном виде, автоматическая регистрация деклараций и автоматический выпуск товаров, отказ от требования иных документов, кроме декларации на товары.

Представители таможенных служб проанализировали возможность внедрения в 2018 году проекта «Новый зеленый коридор», предусматривающего упрощения таможенных процедур для организаций с низким уровнем риска нарушения законодательства. Были рассмотрены вопросы подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России и регулирование интернет-торговли.

В ходе визита состоялась встреча первого заместителя руководителя ФТС России Руслана Давыдова с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия региональных властей и таможенных органов. Как отмечается на официальном интернет-сайте Правительства Калининградской области, глава региона поблагодарил руководство ФТС России за поддержку технологических решений, которые упрощают декларирование товаров, содействуя росту внешнеторговой деятельности в регионе.