Трамп не хочет брать на себя ответственность за новую волну эскалации на Донбассе, считает Железняк
23.09.2017, 09:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Отказ американской стороны от поставок летального вооружения Украине является вынужденным признанием опасности потворствования нынешней украинской власти в её стремлении уничтожить народ Донбасса. Такое мнение высказал заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Государственной Думы по международным делам Сергей Железняк.
По мнению парламентария, несмотря на все заискивания Порошенко перед президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, в США должно быть достаточно людей при власти, понимающих истинную природу нынешнего киевского режима и его повадки. "Поэтому Трамп не хочет брать на себя ответственность за новую волну эскалации на Донбассе", – отметил он.
"Россия не раз выражала свою крайнюю обеспокоенность в связи с намерениями США поставить на Украину вооружение, которое было бы использовано против народа Донбасса. Мы на всех международных площадках и уровнях добиваемся того, чтобы мировая общественность не допустила этого опасного безответственного шага", – подчеркнул Железняк.
По словам замсекретаря Генсовета Партии, российская сторона прикладывает максимум усилий и призывает к этому США, чтобы принять на Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ. "Это не противоречит Минским соглашениям, позволит прекратить войну и простимулирует переговорный процесс", – отметил он.
Железняк также считает, что Киев продолжит искать подходы к властям в Вашингтоне и в других западных странах, фабриковать небылицы о "российской угрозе", трясти с разных трибун обломками автобусов и разноцветными корочками, твердя, что это паспорта российских граждан, якобы воюющих на Донбассе, и заниматься прочей провокацией. "Только сохраняя напряжённость рядом с границами России, Пётр Порошенко (президент Украины - ER.RU) надеется быть полезным для тех, кто финансирует его пребывание у власти", – заключил парламентарий.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера.
По мнению парламентария, несмотря на все заискивания Порошенко перед президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом США Майком Пенсом, в США должно быть достаточно людей при власти, понимающих истинную природу нынешнего киевского режима и его повадки. "Поэтому Трамп не хочет брать на себя ответственность за новую волну эскалации на Донбассе", – отметил он.
"Россия не раз выражала свою крайнюю обеспокоенность в связи с намерениями США поставить на Украину вооружение, которое было бы использовано против народа Донбасса. Мы на всех международных площадках и уровнях добиваемся того, чтобы мировая общественность не допустила этого опасного безответственного шага", – подчеркнул Железняк.
По словам замсекретаря Генсовета Партии, российская сторона прикладывает максимум усилий и призывает к этому США, чтобы принять на Совете Безопасности ООН резолюцию о размещении миротворцев для обеспечения защиты наблюдателей ОБСЕ. "Это не противоречит Минским соглашениям, позволит прекратить войну и простимулирует переговорный процесс", – отметил он.
Железняк также считает, что Киев продолжит искать подходы к властям в Вашингтоне и в других западных странах, фабриковать небылицы о "российской угрозе", трясти с разных трибун обломками автобусов и разноцветными корочками, твердя, что это паспорта российских граждан, якобы воюющих на Донбассе, и заниматься прочей провокацией. "Только сохраняя напряжённость рядом с границами России, Пётр Порошенко (президент Украины - ER.RU) надеется быть полезным для тех, кто финансирует его пребывание у власти", – заключил парламентарий.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко в интервью телеканалу Fox Business, комментируя встречу за закрытыми дверями с президентом США Дональдом Трампом, заявил, что Киев не будет получать от Вашингтона вооружение летального характера.
Источник: Единая Россия