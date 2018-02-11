ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московская межрегиональная транспортная прокуратура и Южная транспортная прокуратура начали проверку в связи с падением самолёта в Московской области. В ходе проверки будет дана оценка соблюдения требований законодательства в ходе осуществления технического обслуживания воздушного судна, работы диспетчерских служб.



Самолёт «Ан-148» упал в Раменском районе Подмосковья.



На место падения для координации действий правоохранительных органов незамедлительно выехал заместитель Московского межрегионального транспортного прокурора Олег Опенышев.



Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку исполнения федерального законодательства авиакомпанией «Саратовские авиалинии».



При наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования.