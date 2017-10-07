Транспортный узел с зарядными станциями и Wi-Fi появился на Славянской площади
07.10.2017, 18:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В рамках проекта "Магистраль" на Славянской площади создали транспортный узел со светлыми крытыми павильонами, табло прибытия, Wi-Fi и зарядными станциями для гаджетов. Для пожилых людей, маломобильных граждан и пассажиров с детскими колясками организовали удобную посадку на автобусы.
Рядом разместились стоянки такси и станция городского велопроката. По всей площади появились наземные переходы для пересадки на другие маршруты. Все транспортные объекты выдержаны в едином архитектурном стиле.
На территории транспортного узла создана зона, свободная от движения машин. Кроме этого, на всех улицах при подъезде к Китай-городу в этом году введут выделенные полосы.
Появилась на Славянской площади и новая система навигации - впервые все остановки пронумерованы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в большом количестве маршрутов. Облегчить поиск нужного автобуса помогут схемы узла, карты сети и указатели при выходе из метро.
В любую точку центра столицы от Китай-города на общественном транспорте теперь можно добраться за 20 минут. От Славянской площади отправляются автобусы 12 дневных и семи ночных маршрутов. По прогнозам, их пассажиропоток в скором времени вырастет на 55 процентов - со 130 до 200 тысяч человек в сутки. Помимо этого, новый узел станет одними из главных ворот в "Зарядье" и частью единой пешеходной зоны от парка до Политехнического музея.
Вторую очередь маршрутной сети "Магистраль" запустили в столице 7 октября. В общей сложности в центре и прилегающих районах установили 58 новых остановочных пунктов. Также заработали два новых магистральных маршрута - № 144к и М27.
Рядом разместились стоянки такси и станция городского велопроката. По всей площади появились наземные переходы для пересадки на другие маршруты. Все транспортные объекты выдержаны в едином архитектурном стиле.
На территории транспортного узла создана зона, свободная от движения машин. Кроме этого, на всех улицах при подъезде к Китай-городу в этом году введут выделенные полосы.
Появилась на Славянской площади и новая система навигации - впервые все остановки пронумерованы, чтобы горожанам было проще ориентироваться в большом количестве маршрутов. Облегчить поиск нужного автобуса помогут схемы узла, карты сети и указатели при выходе из метро.
В любую точку центра столицы от Китай-города на общественном транспорте теперь можно добраться за 20 минут. От Славянской площади отправляются автобусы 12 дневных и семи ночных маршрутов. По прогнозам, их пассажиропоток в скором времени вырастет на 55 процентов - со 130 до 200 тысяч человек в сутки. Помимо этого, новый узел станет одними из главных ворот в "Зарядье" и частью единой пешеходной зоны от парка до Политехнического музея.
Вторую очередь маршрутной сети "Магистраль" запустили в столице 7 октября. В общей сложности в центре и прилегающих районах установили 58 новых остановочных пунктов. Также заработали два новых магистральных маршрута - № 144к и М27.