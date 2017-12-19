Центр выдачи Паспорта болельщика (FAN ID) открылся в Нижнем Новгороде
19.12.2017, 18:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров в режиме видеоконференции открыл центр выдачи паспорта болельщика (FAN ID) в Нижнем Новгороде.
В церемонии открытия приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя Губернатора Дмитрий Сватковский, легенда нижегородского футбола Антон Хазов и суперболельщик Андрей Горюнов.
"В рамках Кубка Конфедераций Российская Федерация доказала, что система идентификации болельщиков является единственной возможностью совместить комфорт и безопасность пребывания зрителей на стадионах. И сегодня мы, опираясь на опыт выдачи почти 500 тысяч паспортов болельщика в рамках Кубка Конфедераций, заявляем о готовности выдать два миллиона паспортов российским и иностранным зрителям. В целом мы запустим около 20 центров выдачи паспорта болельщика на территории России и уже получили около 90 тыс заявок на оформление этого документа", - прокомментировал событие глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.
После завершения телемоста с Министром связи и массовых коммуникаций РФ началось вручение Паспортов болельщика. Документ из рук главы региона Глеба Никитина получил суперболельщик нижегородского футбола Андрей Горюнов и три человека, которые первыми подали заявки на оформление FAN ID в Нижнем Новгороде.
По словам Глеба Никитина, месторасположение центра выбрано неслучайно - ориентировались на близость главного спортивного объекта ЧМ-2018 - "Стадиона Нижний Новгород". "Открытие центра, ещё и в таком знаковом для города месте - это очередной важный этап подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уверен, специалисты центра приложат все усилия, чтобы получение Паспорта болельщика было максимально удобным и быстрым для всех жителей региона и гостей Нижнего Новгорода, а при пиковой нагрузке документы здесь смогут получить смогут около четырёх тысяч человек в сутки".
По словам Андрея Горюнова, который был отобран представлять всех любителей нижегородского футбола, оформление заявки на сайте у него заняло не больше 10 минут. "Мне было очень приятно получить Паспорт болельщика из рук главы нашего региона Глеба Никитина. Это очень здорово, эмоции и ощущения непередаваемые. Сам документ в первую очередь станет важным элементом обеспечения комфорта и безопасности на стадионе, а также даст ряд преимуществ – бесплатный проезд и посещение некоторых музеев, иностранцы смогут получить право безвизового въезда в нашу страну, где мы их тепло встретим".
Заместитель спортивного директора ФК "Олимпиец" Антон Хазов поделился своим мнением о развитии футбола в регионе: "Такие события приближают праздник, который ждёт нас следующим летом. Я очень надеюсь, что болельщики оценят те прекрасные условия, которые сейчас для них создаются и будут приходить на футбол семьями. Появляется прекрасная инфрастктура, стоило видеть восторженные вгзляды наших молодых мальчишек, которы успели потренироваться на новом тренировочном поле на Мещере. Это всё для них, поэтому очень надеюсь, что вскоре вырастет целое поколение сильных нижегородских футболистов".
Центр выдачи Паспорта болельщика расположен сразу за Нижегородской Ярмаркой, на ул. Совнаркомовская д. 28 и работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.
Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Сейчас в России работают уже восемь центров выдачи паспорта болельщика (FAN ID). 8 декабря 2017 года открылись двери центров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Оформить и получить паспорт болельщика должен каждый болельщик, купивший билет на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут выехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.
В церемонии открытия приняли участие глава Нижегородской области Глеб Никитин, и.о. заместителя Губернатора Дмитрий Сватковский, легенда нижегородского футбола Антон Хазов и суперболельщик Андрей Горюнов.
"В рамках Кубка Конфедераций Российская Федерация доказала, что система идентификации болельщиков является единственной возможностью совместить комфорт и безопасность пребывания зрителей на стадионах. И сегодня мы, опираясь на опыт выдачи почти 500 тысяч паспортов болельщика в рамках Кубка Конфедераций, заявляем о готовности выдать два миллиона паспортов российским и иностранным зрителям. В целом мы запустим около 20 центров выдачи паспорта болельщика на территории России и уже получили около 90 тыс заявок на оформление этого документа", - прокомментировал событие глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.
После завершения телемоста с Министром связи и массовых коммуникаций РФ началось вручение Паспортов болельщика. Документ из рук главы региона Глеба Никитина получил суперболельщик нижегородского футбола Андрей Горюнов и три человека, которые первыми подали заявки на оформление FAN ID в Нижнем Новгороде.
По словам Глеба Никитина, месторасположение центра выбрано неслучайно - ориентировались на близость главного спортивного объекта ЧМ-2018 - "Стадиона Нижний Новгород". "Открытие центра, ещё и в таком знаковом для города месте - это очередной важный этап подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Уверен, специалисты центра приложат все усилия, чтобы получение Паспорта болельщика было максимально удобным и быстрым для всех жителей региона и гостей Нижнего Новгорода, а при пиковой нагрузке документы здесь смогут получить смогут около четырёх тысяч человек в сутки".
По словам Андрея Горюнова, который был отобран представлять всех любителей нижегородского футбола, оформление заявки на сайте у него заняло не больше 10 минут. "Мне было очень приятно получить Паспорт болельщика из рук главы нашего региона Глеба Никитина. Это очень здорово, эмоции и ощущения непередаваемые. Сам документ в первую очередь станет важным элементом обеспечения комфорта и безопасности на стадионе, а также даст ряд преимуществ – бесплатный проезд и посещение некоторых музеев, иностранцы смогут получить право безвизового въезда в нашу страну, где мы их тепло встретим".
Заместитель спортивного директора ФК "Олимпиец" Антон Хазов поделился своим мнением о развитии футбола в регионе: "Такие события приближают праздник, который ждёт нас следующим летом. Я очень надеюсь, что болельщики оценят те прекрасные условия, которые сейчас для них создаются и будут приходить на футбол семьями. Появляется прекрасная инфрастктура, стоило видеть восторженные вгзляды наших молодых мальчишек, которы успели потренироваться на новом тренировочном поле на Мещере. Это всё для них, поэтому очень надеюсь, что вскоре вырастет целое поколение сильных нижегородских футболистов".
Центр выдачи Паспорта болельщика расположен сразу за Нижегородской Ярмаркой, на ул. Совнаркомовская д. 28 и работает каждый день, кроме понедельника, с 11:00 до 20:00.
Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™.
Сейчас в России работают уже восемь центров выдачи паспорта болельщика (FAN ID). 8 декабря 2017 года открылись двери центров в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани и Калининграде.
Паспорт болельщика - персонифицированная карта зрителя, которая является частью системы идентификации футбольных болельщиков. Оформить и получить паспорт болельщика должен каждый болельщик, купивший билет на матч. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте www.fan-id.ru или зарегистрироваться в центре регистрации и выдачи паспортов болельщика. Вместе с входным билетом паспорт болельщика обеспечит всем зрителям комфортный и быстрый проход на стадион. Иностранные зрители и лица без гражданства смогут выехать в Россию по FAN ID без оформления визы. Также паспорт даст право на бесплатный проезд в дополнительных поездах между городами-организаторами проведения ЧМ-2018 и в общественном транспорте городов-организаторов в дни матчей.
Источник: Правительство Нижегородской области