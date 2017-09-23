Уборку зерновых в Татарстане рассчитывают завершить на следующей неделе
23.09.2017, 18:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На настоящий момент в Татарстане урожай убран на площади 1460 тыс. га. Общий намолот зерновых составил 4950 тыс. тонн. На следующей неделе основная часть уборочной кампании будет завершена – останется дождаться только окончательного созревания кукурузы. Об этом на совещании в режиме видео-конференцсвязи, состоявшемся в Доме Правительства РТ под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова, сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Ахметов.
Для многих районов этот год стал рекордным по урожаю пшеницы, ржи и ячменя. Собственный исторический максимум смогли преодолеть Заинский, Тетюшский, Рыбно-Слободский и Кайбицкий районы. В них уборка зерновых уже завершена, и освободившаяся техника переброшена на поля отстающих районов.
"Вышли на неплохие темпы по уборке сахарной свёклы. В этом году под этой культурой у нас занято 74 тыс. га – с плюсом почти на 11 тыс. га к 2016 году. На сегодня убрано 25 тыс. га или 34 процента. Ежесуточно выкапывается более 1,5 тыс. га", – сообщил глава Минсельхозпрода РТ. Средняя урожайность тоже радует – 375 центнеров с гектара, что на 50 центнеров выше, чем в прошлом году. Все три сахарных завода работают на полную мощность, но пока сахар идёт в запас: подкачали цены – отметил министр: "В деньгах и производители, и переработчики серьёзно теряют. Оптовая цена – 26 тыс. руб. за тонну при прошлогодней 38 тыс. руб. Конечно, если запас прочности позволяет, то переработчикам желательно пока работать на склад. Надеемся, зимой цена частично выправится".
Убрано более половины площадей картофеля. Урожай этого года уже активно реализуется, в том числе и на площадках традиционных сельскохозяйственных ярмарок.
Основной упор в настоящее время, аграрии делают на осеннюю обработку зяби. Обработано порядка 890 тыс. га, что составляет 44 процента от плана. Марат Ахметов рекомендует сельчанам эффективнее использовать технический потенциал. Ближайшие дни осени обещают достаточно неплохие погодные условия, и этим подарком природы необходимо воспользоваться для завершения основного объёма работ.
Для многих районов этот год стал рекордным по урожаю пшеницы, ржи и ячменя. Собственный исторический максимум смогли преодолеть Заинский, Тетюшский, Рыбно-Слободский и Кайбицкий районы. В них уборка зерновых уже завершена, и освободившаяся техника переброшена на поля отстающих районов.
"Вышли на неплохие темпы по уборке сахарной свёклы. В этом году под этой культурой у нас занято 74 тыс. га – с плюсом почти на 11 тыс. га к 2016 году. На сегодня убрано 25 тыс. га или 34 процента. Ежесуточно выкапывается более 1,5 тыс. га", – сообщил глава Минсельхозпрода РТ. Средняя урожайность тоже радует – 375 центнеров с гектара, что на 50 центнеров выше, чем в прошлом году. Все три сахарных завода работают на полную мощность, но пока сахар идёт в запас: подкачали цены – отметил министр: "В деньгах и производители, и переработчики серьёзно теряют. Оптовая цена – 26 тыс. руб. за тонну при прошлогодней 38 тыс. руб. Конечно, если запас прочности позволяет, то переработчикам желательно пока работать на склад. Надеемся, зимой цена частично выправится".
Убрано более половины площадей картофеля. Урожай этого года уже активно реализуется, в том числе и на площадках традиционных сельскохозяйственных ярмарок.
Основной упор в настоящее время, аграрии делают на осеннюю обработку зяби. Обработано порядка 890 тыс. га, что составляет 44 процента от плана. Марат Ахметов рекомендует сельчанам эффективнее использовать технический потенциал. Ближайшие дни осени обещают достаточно неплохие погодные условия, и этим подарком природы необходимо воспользоваться для завершения основного объёма работ.
Источник: Правительство Татарстана