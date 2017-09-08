ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня Москвы представляет данные исследования, посвящённого нашей столице.

Подавляющее большинство ассоциаций, связанных у россиян с Москвой, носят нейтральный характер и преимущественно касаются описательных фактов: столица (31%), Красная площадь (13%), Кремль (12%), крупный мегаполис с большим числом жителей и др. В то же время, к основным преимуществам столицы можно отнести красоту города (12%), к недостаткам – дорожные пробки (4%) и безумный ритм жизни (4%).

Москва считается городом возможностей, связанных учёбой (56% опрошенных согласны с тем, что в столице больше шансов получить хорошее образование, чем в других регионах страны), работой (52%) и материальным благополучием (50%), тогда как в остальных сферах преимущества мегаполиса далеко не очевидны.

Около трети наших сограждан уверены, что как в Москве, так и в других городах России можно одинаково интересно проводить досуг (36%), стать влиятельным человеком (36%), начать своё дело (45%). Большинство россиян считает равнозначными условия в столице и других регионах для жизни в своё удовольствие (58%), любви (66%), воспитания детей (57%), выражения гражданской позиции (67%).

Наименее привлекательной Москва кажется с точки зрения экологической обстановки (78% опрошенных сказали, что в других регионах страны соответствующие условия лучше, тогда как Москву в этом аспекте отметили лишь 4%), решения жилищного вопроса (52% и 10% соответственно), безопасной жизни (42% и 10%).

Всё же, несмотря на ряд недостатков, Москва остаётся центром притяжения: о том, что хотя бы раз в жизни побывали в столице, сообщили три четверти (76%, в т.ч. 31% - в последние 4 года) жителей других регионов страны (в Москве вопрос не задавался).

Данные опроса комментирует руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий ВЦИОМ Кирилл Родин: «В общественном мнении Москва традиционно воспринимается как центр русского мира, который с одной стороны, притягателен своей красотой, стремлением к прогрессу и широкими возможностями, но с другой – несёт за это вынужденную расплату пробками и суетой. Москва усиливает в последние годы своё позиционирование в сравнении с другими регионами, как образовательный центр, потенциальный работодатель, стартовая площадка для бизнеса. Не просто сохранение, а существенное увеличение темпов инфраструктурных изменений в ближайшие годы – это тот вызов, который в первую очередь придется учитывать московским властям при формировании стратегии развития территории».