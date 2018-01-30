ОРЕАНДА-НОВОСТИ Коммунальные службы столицы продолжают устранять последствия сильного снегопада. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, на улицах города работают 11,4 тысячи единиц специализированной техники.



По словам главы комплекса городского хозяйства, снег вывозится непрерывно. «За сутки на стационарные и мобильные снегосплавные пункты вывезено 520 тысяч кубометров снега», — уточнил Петр Бирюков.



Под особым контролем коммунальных служб находятся пешеходные зоны, тротуары, общественные пространства, подходы к станциям метро и МЦК, транспортно-пересадочным узлам, учреждениям социальной сферы, а также крыши и выступы на фасадах зданий.



По прогнозам синоптиков, сегодня снегопад в столичном регионе продолжится. К вечеру 30 января в городе может выпасть от трех до пяти сантиметров снега. Температура воздуха при этом составит от минус одного до плюс одного градуса.