ВЦИОМ: более 70% работающих россиян не задумывались о проблеме роботизации
14.12.2017, 11:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого теме роботизации.
Большинство опрошенных работников (74%) убеждены, что ещё не созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже в обозримом будущем (79% среди 45-59-летних против 59% среди 18-24-летних). Лишь 6% респондентов полагают, что полноценная замена возможна.
Тема роботизации пока волнует умы немногих: 18% участников опроса (работающих в настоящий момент) сказали, что мысль о том, что их место могут занять роботы, приходила им в голову пару раз, 7% думали об этом чаще, 73% никогда не задумывались об этом.
Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации сегодня высказывают 12% работников (18% среди жителей сел против 8% среди москвичей и петербуржцев), 85% не испытывают подобного беспокойства. При этом 38% работающих россиян полагают, что в ближайшие десятилетия (при их жизни) большая часть рабочих мест будет заменена роботами. Не верят в подобную «перспективу» 60%.
В целом, как показал опрос, сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% - нет. Молодёжь (которая по своему возрасту ещё может работать довольно долго) высказывается по этому вопросу более категорично (70% в группе от 18 до 24 лет, 69% от 25 до 34 лет против роботизации), чем люди старших возрастов (55% от 45 до 59 лет, 57% от 60 лет и старше).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 7, 9-10 декабря 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Большинство опрошенных работников (74%) убеждены, что ещё не созданы роботы, которые смогли бы их заменить даже в обозримом будущем (79% среди 45-59-летних против 59% среди 18-24-летних). Лишь 6% респондентов полагают, что полноценная замена возможна.
Тема роботизации пока волнует умы немногих: 18% участников опроса (работающих в настоящий момент) сказали, что мысль о том, что их место могут занять роботы, приходила им в голову пару раз, 7% думали об этом чаще, 73% никогда не задумывались об этом.
Опасения в связи с исчезновением своего рабочего места ввиду роботизации сегодня высказывают 12% работников (18% среди жителей сел против 8% среди москвичей и петербуржцев), 85% не испытывают подобного беспокойства. При этом 38% работающих россиян полагают, что в ближайшие десятилетия (при их жизни) большая часть рабочих мест будет заменена роботами. Не верят в подобную «перспективу» 60%.
В целом, как показал опрос, сторонников роботизации в нашем обществе вдвое меньше, чем противников: 27% трудящихся считают тенденцию по замене людей на рабочих местах роботами правильной, 62% - нет. Молодёжь (которая по своему возрасту ещё может работать довольно долго) высказывается по этому вопросу более категорично (70% в группе от 18 до 24 лет, 69% от 25 до 34 лет против роботизации), чем люди старших возрастов (55% от 45 до 59 лет, 57% от 60 лет и старше).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 7, 9-10 декабря 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Источник: ВЦИОМ