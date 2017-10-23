ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с компанией Bayer представляет данные четвертого ежегодного опроса "Bayer Барометр", посвящённого исследованию мнения россиян об определённых факторах качества жизни.

Hа протяжении последних трёх лет приоритеты россиян остаются неизменными. ТОП-6 составляющих качества жизни (из 14 тестируемых) для россиян – это здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания, а также доступность медицинской помощи: среднее значение важности этих показателей для опрошенных составляет 4,61 и более из 5. В то же время, оценки удовлетворенности этими характеристиками находятся в пределах от 3,1 балла (для критерия доступности медицинской помощи) до 3,75 баллов (для критерия безопасность) из 5.

В целом все тестируемые критерии преодолели пороговое значение "удовлетворенности" – 3 из 5 баллов. Аутсайдеры рейтинга - экология, развитость коммунальной инфраструктуры и доступность медицинской помощи. Безоговорочный лидер в рейтинге удовлетворенности - информационная доступность: наличие телефонии и Интернета (4,73 балла).

Самая важная, по мнению россиян, характеристика качества жизни – здоровье – слагается в первую очередь из эмоционального состояния (32%), экологической обстановки (28%), доступности квалифицированной медицинской помощи (24%) и качества продуктов питания (24%).

В условиях ухудшения финансового положения россияне в первую очередь готовы скорректировать расходы на покупку одежды, мебели, бытовой техники (61%), минимизировать траты на досуг (52%), занятия спортом и фитнесом (51%). Скорее без изменения останутся такие статьи расходов, как оплата коммунальных услуг и покупка лекарственных препаратов – экономию по ним допускают только 9% и 5% соответственно. В то же время при выборе лекарственных средств россияне несколько чаще экономят: 47% опрошенных предпочитают покупать более дешевые аналоги лекарственных препаратов, а оригинальным лекарственным средствам отдают предпочтение 41%. При этом более половины приверженцев оригинальных лекарств (59%) не перейдут на более доступные аналоги ни при каких обстоятельствах.

Большинство опрошенных, как и в 2014–2016 гг., при выборе сельскохозяйственной продукции отдают предпочтение отечественному производству (77% в 2017 г.); только 2% респондентов ответили, что скорее приобретут импортные овощи и фрукты. Не имеет значение страна производства для 19% граждан.

С мнением о том, что безопасную сельхозпродукцию можно получить только с использованием химических средств защиты растений, сегодня соглашаются 16% россиян. Чуть выше эта доля среди молодёжи и сельчан (по 20%). Большинство же наших сограждан (73%) придерживаются "консервативной" точки зрения, полагая, что сельхозпродукция будет безопасной только в случае, если никакие химические средства защиты растений применяться не будут.

"Bayer Барометр" – это исследовательский и социальный проект, направленный на изучение различных аспектов качества жизни в России. Проект стартовал в 2014 году по инициативе международного концерна Bayer и проводится совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). В рамках проекта запланировано также проведение круглых столов, общественных дискуссий, направленных на развитие таких сфер, как здравоохранение, сельское хозяйство.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведён по заказу концерна Bayer 11-13 июля 2017 г. в рамках проекта "Bayer Барометр". В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1800 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

В 2015-2016 гг. проводились всероссийские опросы объёмом 1600 респондентов по квотной выборке методом личных интервью по месту жительства респондента с помощью планшетов; в 2014 год - всероссийский опрос (1600 респондентов) по квотной выборке был проведен методом личных интервью по месту жительства респондента по бумажной анкете. Для опросов 2014-2016 гг. ошибка выборки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.