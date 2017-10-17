ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представляет данные исследования, посвящённого теме семейных ролей.

Гендерные роли в семье давно не соответствуют канонам «Домостроя». В современном российском обществе на мужа и жену возлагаются равные обязанности по уходу за детьми и их воспитанию (по данным опроса 2017 г., так считают 84% россиян, схожие опросы десятилетней давности давали аналогичные результаты). Исключительно «женским делом» называют это 15% опрошенных, мужским – 1%.

Представления о распределении домашних обязанностей у большинства наших сограждан (74%) также схожи: оба супруга должны прилагать усилия для поддержания уюта и чистоты в доме. На женщин скорее «повесили» бы эту обязанность 17% респондентов, на мужчин – 7%.

Иначе россияне рассуждают, когда речь заходит о роли кормильца в семье: 54% опрошенных возлагают ответственность за материальное обеспечение семьи на мужчину и лишь 1% - на женщину, ещё 43% считают, что работать (приносить доход в семью) должен и муж, и жена. Интересно, что если по первым двум вопросам серьёзной разницы в ответах мужчин и женщин, представителей разных возрастных групп не фиксировалось, то в отношении материального обеспечения семьи мужчины чаще женщин заявляют о том, что деньги должен приносить в первую очередь муж (64% против 45%), среди респондентов разных возрастов выше всего эта доля в группе 25-34-летних (62%).

Данные опроса комментирует эксперт ВЦИОМ Елена Михайлова: «Современная российская семья характеризуется эмоциональной насыщенностью отношений и рациональным подходом к распределению семейных обязанностей. При этом большинство представителей «сильного пола», выражая готовность участвовать в воспитании детей и работах по дому, продолжают видеть себя основными добытчиками. В молодых семьях, находящихся на пике репродуктивного периода, мужчина продолжает выступать в качестве надежной опоры для семьи, обеспечивая ей финансовую стабильность (что является одним из ключевых факторов принятия решения о рождении детей). Однако важно учитывать, что в полиэтничном российском пространстве остаются группы, четко следующие традиционным нормам при распределении домашних обязанностей (что и нашло отражение в результатах исследования)».