ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме детских прививок.

Большинство родителей оставляют за собой право на отказ от прививок, входящих в обязательный перечень Минздрава (об этом говорят 64% среди респондентов, имеющих несовершеннолетних детей/внуков). Аргументы в пользу этой точки зрения: законное право родителей, их ответственность за здоровье детей и др. Против "самоуправства" высказались 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков – они в первую очередь указывают на отсутствие необходимых профессиональных знаний для решения этого вопроса (а в результате ошибки ребёнок может заболеть).

Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 33% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%.

Существует перечень обязательных прививок для детей (например, от гепатита Б, кори и др.), утверждённый Министерством здравоохранения РФ. По Вашему мнению, имеют или не имеют родители право отказаться и не делать этих прививок своим детям? (закрытый вопрос, один ответ, % по ответам тех, у кого есть несовершеннолетние дети и внуки) Все опрошенные Москва и Санкт-Петербург Города-миллионники Более 500 тыс. жителей 100–500 тыс. Менее 100 тыс. Сёла Скорее имеют право 64 67 53 68 65 67 62 Скорее не имеют право 30 28 37 27 28 27 33 Затрудняюсь ответить 6 5 10 5 7 6 5

Почему Вы считаете, что родители имеют право на отказ от обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто считает, что родители имеют право отказаться от прививок детям) Все опрошенные Это их законное право 31 Здоровье детей - это ответственность их родителей, а не кого-то еще 19 Бывают противопоказания, аллергические реакции, непереносимость 18 Боятся осложнений, побочных эффектов 13 Родители лучше знают своего ребёнка 9 В силу своих религиозных принципов и т.п. 3 Боятся медицинских ошибок 2 Боятся некачественных вакцин 2 Если ребёнок здоров, прививки ему не нужны 2 Незнание причин вакцинации, непонимание последствий отказа 1 Боятся за жизнь ребёнка 1 Другое 3 Затрудняюсь ответить 15

Почему Вы считаете, что родители НЕ имеют права на отказ от обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто считает, что родители НЕ имеют право отказаться от прививок детям) Все опрошенные От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать 37 ребёнок может заболеть 20 ребёнок становится потенциально заразен для окружающих 18 Это необходимость, так решило Министерство здравоохранения 13 Без прививок дети болеют сложнее, возможны осложнения 5 Не примут в школу или детский сад 2 Их и раньше делали, и ничего плохого не было 2 Другое 3 Затрудняюсь ответить 12

Недавно обсуждалась инициатива о наказании, привлечении к ответственности родителей, отказавшихся делать обязательные прививки своим детям (такие как корь, гепатит Б и др.). Как Вы относитесь к этой инициативе? (закрытый вопрос, один ответ, % по ответам тех, у кого есть несовершеннолетние дети и внуки) Все опрошенные Считают, что родители имеют право отказаться от прививок детям Считают, что родители НЕ имеют права отказаться от прививок детям Полностью одобряю 14 9 24 Скорее одобряю 19 15 30 Скорее не одобряю 31 34 24 Полностью не одобряю 28 35 15 Затрудняюсь ответить 8 7 7

Почему Вы одобряете наказание родителей, отказавшихся делать обязательные прививки своим детям? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто одобряет наказание родителей) Все опрошенные Потом непривитые дети заболевают, порой доходит до летального исхода 26 Потому что это безответственное отношение к здоровью ребенка 26 Непривитые дети являются распространителями заболевания 22 Государство тратит большие деньги на лечение и предотвращение эпидемий тяжёлых заболеваний 2 Затрудняюсь ответить 30