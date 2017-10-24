ВЦИОМ провёл исследование, посвящённое детским прививкам
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного теме детских прививок.
Большинство родителей оставляют за собой право на отказ от прививок, входящих в обязательный перечень Минздрава (об этом говорят 64% среди респондентов, имеющих несовершеннолетних детей/внуков). Аргументы в пользу этой точки зрения: законное право родителей, их ответственность за здоровье детей и др. Против "самоуправства" высказались 30% опрошенных, имеющих несовершеннолетних детей и внуков – они в первую очередь указывают на отсутствие необходимых профессиональных знаний для решения этого вопроса (а в результате ошибки ребёнок может заболеть).
Более половины (59%) высказываются против инициативы по введению наказания для тех, кто отказывается делать ряд обязательных прививок своим детям. Поддерживают подобного рода санкции 33% родителей, бабушек и дедушек, в основном потому, что опасаются за здоровье детей. Среди тех, кто считает, что родители не имеют права на запрет, поддерживают идею введения наказания 54%.
|
Существует перечень обязательных прививок для детей (например, от гепатита Б, кори и др.), утверждённый Министерством здравоохранения РФ. По Вашему мнению, имеют или не имеют родители право отказаться и не делать этих прививок своим детям? (закрытый вопрос, один ответ, % по ответам тех, у кого есть несовершеннолетние дети и внуки)
|
|
Все опрошенные
|
Москва и Санкт-Петербург
|
Города-миллионники
|
Более 500 тыс. жителей
|
100–500 тыс.
|
Менее 100 тыс.
|
Сёла
|
Скорее имеют право
|
64
|
67
|
53
|
68
|
65
|
67
|
62
|
Скорее не имеют право
|
30
|
28
|
37
|
27
|
28
|
27
|
33
|
Затрудняюсь ответить
|
6
|
5
|
10
|
5
|
7
|
6
|
5
|
Почему Вы считаете, что родители имеют право на отказ от обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто считает, что родители имеют право отказаться от прививок детям)
|
|
Все опрошенные
|
Это их законное право
|
31
|
Здоровье детей - это ответственность их родителей, а не кого-то еще
|
19
|
Бывают противопоказания, аллергические реакции, непереносимость
|
18
|
Боятся осложнений, побочных эффектов
|
13
|
Родители лучше знают своего ребёнка
|
9
|
В силу своих религиозных принципов и т.п.
|
3
|
Боятся медицинских ошибок
|
2
|
Боятся некачественных вакцин
|
2
|
Если ребёнок здоров, прививки ему не нужны
|
2
|
Незнание причин вакцинации, непонимание последствий отказа
|
1
|
Боятся за жизнь ребёнка
|
1
|
Другое
|
3
|
Затрудняюсь ответить
|
15
|
Почему Вы считаете, что родители НЕ имеют права на отказ от обязательных прививок для своих детей? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто считает, что родители НЕ имеют право отказаться от прививок детям)
|
|
Все опрошенные
|
От этого зависит здоровье детей, родители могут этого не понимать
|
37
|
ребёнок может заболеть
|
20
|
ребёнок становится потенциально заразен для окружающих
|
18
|
Это необходимость, так решило Министерство здравоохранения
|
13
|
Без прививок дети болеют сложнее, возможны осложнения
|
5
|
Не примут в школу или детский сад
|
2
|
Их и раньше делали, и ничего плохого не было
|
2
|
Другое
|
3
|
Затрудняюсь ответить
|
12
|
Недавно обсуждалась инициатива о наказании, привлечении к ответственности родителей, отказавшихся делать обязательные прививки своим детям (такие как корь, гепатит Б и др.). Как Вы относитесь к этой инициативе? (закрытый вопрос, один ответ, % по ответам тех, у кого есть несовершеннолетние дети и внуки)
|
|
Все опрошенные
|
Считают, что родители имеют право отказаться от прививок детям
|
Считают, что родители НЕ имеют права отказаться от прививок детям
|
Полностью одобряю
|
14
|
9
|
24
|
Скорее одобряю
|
19
|
15
|
30
|
Скорее не одобряю
|
31
|
34
|
24
|
Полностью не одобряю
|
28
|
35
|
15
|
Затрудняюсь ответить
|
8
|
7
|
7
|
Почему Вы одобряете наказание родителей, отказавшихся делать обязательные прививки своим детям? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто одобряет наказание родителей)
|
|
Все опрошенные
|
Потом непривитые дети заболевают, порой доходит до летального исхода
|
26
|
Потому что это безответственное отношение к здоровью ребенка
|
26
|
Непривитые дети являются распространителями заболевания
|
22
|
Государство тратит большие деньги на лечение и предотвращение эпидемий тяжёлых заболеваний
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
30
|
Почему Вы НЕ одобряете наказание родителей, отказавшихся делать обязательные прививки своим детям? Вы можете дать от 1 до 3 ответов (открытый вопрос, не более 3-х ответов, % по ответам тех, кто НЕ одобряет наказание родителей)
|
|
Все опрошенные
|
Это личный выбор всех родителей, за что тут наказывать?
|
47
|
Никто не несёт ответственность за негативные последствия от прививок
|
9
|
У детей могут быть противопоказания к прививкам
|
8
|
Родителям лучше знать, что нужно их детям
|
6
|
Это неправильно, чересчур жёсткий метод
|
6
|
Нужно проводить просветительскую работу, разъяснять, а не наказывать
|
4
|
До тех пор, пока прививки законодательно не являются обязательными, наказывать за отказ не законно
|
3
|
Если ребёнок заболел, это уже наказание для родителей
|
3
|
Отказ может быть по религиозным соображениям
|
1
|
Всё будет решаться посредством взяток
|
1
|
Другое
|
2
|
Затрудняюсь ответить
|
18