ОРЕАНДА-НОВОСТИ.Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), отмечающий в этом году 30-летний юбилей, и бизнес-школа СКОЛКОВО представляют данные двух независимых исследований, посвящённых теме предпринимательства в России.

Отношение к бизнесу в нашей стране дифференцируется в зависимости от его масштаба: к малому и среднему бизнесу россияне относятся лучше, нежели к крупному (положительно: 90% против 67%). Фиксируется тренд на улучшение отношения к малому и среднему бизнесу, по сравнению с предыдущими периодами: по данным последних опросов 90% выражают к нему положительное отношение (с 79% в 2009 г.).

Доверие к профессии предприниматель в российском обществе не сформировано: несмотря на существенное снижение недоверия (с 45% в 2010 г. до 27% в 2017 г.), доля не доверяющих предпринимателям всё ещё превышает долю доверяющих (27% против 22%).

Уровень предпринимательской активности меняется: доля желающих открыть свой бизнес постепенно снижается (с 32% в 2008 г. до 22% в 2017 г.), а оценивающих подобную перспективу как нежелательную – растёт – с 49% в 1991 г. до 68% в 2017 г. В то же время уже 7% опрошенных россиян сообщают, что у них есть свой бизнес (в 1991 г. – 2%). Большую заинтересованность в этом вопросе проявляют мужчины, люди среднего возраста, с высшим образованием, жители «миллионников».

Главным фактором успеха в бизнесе россияне в целом считают наличие стартового капитала (53%), а его отсутствие – одним из главных препонов на пути начинающих предпринимателей (18%). Также отмечается значимость команды (34%), личных качеств (24%) и др. Начать собственное дело, по словам опрошенных, помогли бы, в первую очередь, улучшение материального благосостояния и «финансовая подушка».

Если по вопросу об условиях успешного ведения бизнеса данные всероссийского исследования и опроса бизнесменов схожи, то по вопросу о барьерах ситуация обратная. По данным опроса ВЦИОМ, россияне считают бюрократию и административное давление основными и неизменными барьерами для открытия бизнеса в России. За 8 лет исследований фактор административного давления на бизнес остался неизменным (27% в 2009 году и 26% в 2017 году). По данным, полученным бизнес-школой СКОЛКОВО, на первое место среди препятствий предприниматели ставят создание команды/трудность в подборе сотрудников (31%), нехватку опыта и знаний у самого предпринимателя (31%) и личные барьеры/страхи/неуверенность предпринимателя (26%). Бюрократия же, административное давление и большое количество проверок не попали в ТОП-3 препятствий при открытии своего бизнеса.

Самым популярным ответом аудитории бизнес-школы СКОЛКОВО на вопрос «Если бы от Вас зависело развитие предпринимательства в стране, то какое решение на уровне государства Вы бы приняли в первую очередь?» стало предложение снизить налоги или ввести налоговые каникулы для новых бизнесов (36% опрошенных).

Предложения от предпринимателей к российским властям можно объединить в три основных блока: 1) финансовая поддержка предпринимательства: снижение налогов (36%), снижение ставок по кредитам (12%), поддержка и субсидии (7%); 2) административное регулирование: упрощение отчётности/бюрократии (10%), независимый суд (7%) и сокращение проверок (5%); 3) образовательная и консультационная поддержка предпринимателей: введение предмета «Предпринимательство» в школах и вузах (5%), образовательные программы и консультации для предпринимателей (по 5%) и др.

Роль бизнеса в целом в нашем обществе оценивается положительно: три четверти граждан (74%) говорят, что деятельность предпринимателей идет на пользу людям. Основную пользу от бизнеса россияне видят в увеличении занятости населения путем создания рабочих мест (28%), а также пополнении государственного бюджета (13%), повышении доступности (12%) и ассортимента товаров и услуг (10%).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров: «За три десятилетия легального развития частного бизнеса в России отношение нашего общества к предпринимателям сильно эволюционировало. Эта профессия стала более привычной, нормальной и востребованной, огульного критицизма и зависти к бизнесменам стало меньше. Тем не менее недоверие к деловому сословию в нашей пока ещё очень небогатой стране сохраняется, и необходимо иметь это в виду как политикам, так и авторам экономических программ».