ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, проведенного во второй декаде августа в восьми регионах, где в сентябре пройдут выборы глав субъектов.

Готовность проголосовать за врио губернатора Кировской области И. Васильева (если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье) выразили 49% всех опрошенных и 60% от числа респондентов, декларировавших своё участие в выборах. Расчётный показатель (электоральный расчёт) голосования за И. Васильева – 58,3%, ближайшие преследователи – С. Мамаев (20,3%) и К. Черкасов (16,6%).

Отдать свой голос за временно исполняющего обязанности губернатора Калининградской области А. Алиханова готовы 66% среди всех опрошенных и 77% среди тех, кто выразил готовность прийти на избирательные участки. Расчётная доля голосов за Алиханова на предстоящих выборах – 76,7%.

В Республике Марий Эл уровень электоральной поддержки врио главы региона А. Евстифеева – 67% от всех избирателей и 74% от жителей, планирующих прийти на избирательный участок. Расчётный показатель Евстифеева составляет 77,1%, остальных кандидатов – менее 10%.

Готовность проголосовать за врио главы Республики Мордовия В. Волкова выразили 58% в целом по выборке и 67% среди декларировавших участие в выборах. Электоральный расчётный результат Волкова – 82,1%, остальных кандидатов – от 1,3 до 7,7%.

Поддержку на выборах временно исполняющему обязанности губернатора Севастополя Д. Овсянникову готовы оказать 53% от общего числа избирателей и 61% заявивших о планах прийти на участки для голосования. Расчётный показатель Овсянникова – 69,5%, его ближайшего преследователя – И. Журавлёва – 14,3%.

Электоральный рейтинг врио губернатора Томской области С. Жвачкина – 44% среди всех опрошенных, 55% среди декларировавших участие в выборах – несколько ниже, чем у других врио глав регионов. Несмотря на это в списке возможных кандидатов он лидирует с заметным отрывом (второе место – А. Диденко – 12% среди всех опрошенных). Расчётный показатель Жвачкина – 54,1%.

Врио главы Удмуртии А. Бречалов, предварительно поддерживают 57% всех избирателей и 72% готовых прийти на выборы. Расчётный результат Бречалова на выборах – 71,8%, кандидаты, занимающие второе и третье место ориентировочно – 10,2 и 8,8%.

Электоральный рейтинг врио губернатора Ярославской области Д. Миронова – 55% среди всех опрошенных, 70% - среди планирующих прийти на выборы. Согласно электоральному расчету Миронов может набрать 66,1% голосов.