В 15 регионах РФ реализуют программу "Повышение производительности труда и поддержки занятости"
22.09.2017, 09:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам заседания президиума Совета при Президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 30 августа 2017 года утверждён паспорт приоритетной программы «Повышение производительности труда и поддержки занятости».
Основная цель программы – реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.
Срок реализации программы – с сентября 2017 года по декабрь 2025 года.
При этом не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не ниже, чем на предыдущем месте работы. По результатам реализации приоритетной программы таких работников должно быть не менее 90%.
В 2018 году такие программы будут реализованы в 15 субъектах Федерации на 150 предприятиях, к 2025 году – в 85 субъектах Федерации на 850 предприятиях.
В рамках приоритетной программы предстоит разработать и реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, которые должны включать поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях, развитие институтов содействия занятости населения и реализацию активных программ по обучению и трудоустройству работников предприятий-участников.
Также предстоит сформировать и реализовать пакеты мер по снижению административных барьеров и стимулированию роста производительности труда, сформировать и апробировать портфель типовых решений и мер для самостоятельного и экономичного повышения производительности труда и провести обучение управленческих команд регионов и менеджмента пилотных предприятий.
Основная цель программы – реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости в субъектах Российской Федерации, которые позволят повысить производительность труда на предприятиях-участниках не менее чем на 30%.
Срок реализации программы – с сентября 2017 года по декабрь 2025 года.
При этом не менее 78% работников, участвующих в мероприятиях по повышению эффективности занятости и обратившихся в службу занятости, уже по результатам первого года реализации программы должны быть трудоустроены и получать зарплату не ниже, чем на предыдущем месте работы. По результатам реализации приоритетной программы таких работников должно быть не менее 90%.
В 2018 году такие программы будут реализованы в 15 субъектах Федерации на 150 предприятиях, к 2025 году – в 85 субъектах Федерации на 850 предприятиях.
В рамках приоритетной программы предстоит разработать и реализовать региональные программы повышения производительности труда и поддержки занятости, которые должны включать поддержку программ повышения производительности труда на предприятиях, развитие институтов содействия занятости населения и реализацию активных программ по обучению и трудоустройству работников предприятий-участников.
Также предстоит сформировать и реализовать пакеты мер по снижению административных барьеров и стимулированию роста производительности труда, сформировать и апробировать портфель типовых решений и мер для самостоятельного и экономичного повышения производительности труда и провести обучение управленческих команд регионов и менеджмента пилотных предприятий.
Источник: Правительство России