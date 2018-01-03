В 2017 году МЦК установило рекорд — более 400 тысяч пассажиров в день
03.01.2018, 18:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Рекорд Московского центрального кольца в прошлом году - более 400 тысяч пассажиров в день. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей официальной странице в "Твиттере". К ноябрю 2017 года пассажиры совершили 120 миллионов поездок по кольцу.
Московское центральное кольцо запустили 10 сентября 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью - на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. Станции МЦК продолжат интегрировать с новыми станциями метро и железнодорожными платформами. Удобные пересадки, в частности, свяжут платформы МЦК со строящимися станциями Большой кольцевой линии (Третьего пересадочного контура) метро.
Московское центральное кольцо запустили 10 сентября 2016 года. Пассажирам доступна 31 станция с 14 пересадками на метро и шестью - на пригородный железнодорожный транспорт. С каждой станции можно также пересесть на автобусы, троллейбусы или трамваи. Станции МЦК продолжат интегрировать с новыми станциями метро и железнодорожными платформами. Удобные пересадки, в частности, свяжут платформы МЦК со строящимися станциями Большой кольцевой линии (Третьего пересадочного контура) метро.