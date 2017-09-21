ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На сегодня, по данным Центра сельхозконсультирования РБ, зерновые и зернобобовые культуры скошены на площади 1547 тыс. га, обмолочены – на 1511 тыс.га. Самые высокие темпы по косовице и обмолоту у хайбуллинцев и зилаирцев.

Средняя урожайность составляет 22 центнера с гектара. Пальму первенства никому не уступают чекмагушевские аграрии, которые на круг убирают по 37,3 центнера зерна.

В республике собрано 3323 тыс.тонн зерна. Свыше 100 тыс. тонн зерна собрали сельхозпредприятия 10 районов.