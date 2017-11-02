ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 1 ноября 2017 года на озере Аргази в Аргаяшском районе перевернулась переплывавшая водоём лодка, в которой находилось пять человек. На помощь к ним отправились двое мужчин, рыбачившие с лодки неподалёку. Рыбаками оказались сотрудники полиции. Они подняли тонущих людей на свое плавательное средство и направились к берегу. Однако в условиях сильной волны и перегруза их судно также опрокинулось примерно в двухстах метрах от суши. До берега вплавь удалось добраться лишь двоим пассажирам первой перевернувшейся лодки.

В настоящее время на озере Аргази проводятся поисково-спасательные работы сотрудниками МЧС, МВД. Работает следственно-оперативная группа с участием СУ СКР по Челябинской области. В целях координации действий, направленных на розыск пропавших на место происшествия выехал начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.

Сведения о дальнейшей судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили.

Руководство ГУ МВД России по Челябинской области выражает соболезнования близким погибших. Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших сотрудников полиции.