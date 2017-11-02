В Челябинской области полицейские погибли, спасая утопающих на озере Аргази
В настоящее время на озере Аргази проводятся поисково-спасательные работы сотрудниками МЧС, МВД. Работает следственно-оперативная группа с участием СУ СКР по Челябинской области. В целях координации действий, направленных на розыск пропавших на место происшествия выехал начальник Главного управления МВД России по Челябинской области генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев.
Сведения о дальнейшей судьбе пяти человек, не выбравшихся на сушу, среди которых двое полицейских, уточняются. Однако есть все основания полагать, что они не выжили.
Руководство ГУ МВД России по Челябинской области выражает соболезнования близким погибших. Главным управлением регионального МВД будет оказана вся необходимая поддержка семьям погибших сотрудников полиции.