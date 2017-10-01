ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Стражи порядка всю ночь прочёсывали лесной массив, куда двое жителей Шумерли ушли за грибами и заблудились, а, когда найти их не удалось, инструктировали по телефону, где и как устроить ночлег.

Двое приятелей, один из которых учится в техникуме, а второй в школе, пошли за грибами в лес за городом Шумерля после обеда 30 сентября. Они бывали там много раз, но вчера решили свернуть на другую тропу и в итоге заблудились. Когда юные грибники дозвонились до родителей и полиции, уже начало смеркаться. Немедленно были организованы поисковые работы, которые продолжались до самой ночи. Подростки сообщали стражам порядка ориентиры, которые видели, блуждая по лесу, а те, сверяясь по карте, указывали молодым людям направление движения.

Когда стало ясно, что друзьям придёется заночевать на природе, полицейские проинструктировали их, что нужно делать. Грибники соорудили навес, развели костёр и всю ночь поддерживали огонь. Мероприятия по поиску возобновились с рассветом, а юноши к тому времени вышли к столбу с пометкой местного лесничества. Там их и разыскали участковый вместе с работником лесного хозяйства.